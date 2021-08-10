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الرئاسة اللبنانية تنفي ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط حول طلب عون بشأن الوزراء

الرئاسة اللبنانية تنفي ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط حول طلب عون بشأن الوزراء
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في لبنان المعلومات الواردة في جريدة "الشرق الأوسط" صباح اليوم من أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب الحصول على 12 مقعدا وزارياً من أصل 24 مقعداً في الحكومة العتيدة.

العالم_لبنان

و جاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء رئاسة الجمهورية إلى أن هذه المعلومات وغيرها الواردة في المقال المذكور لا اساس لها من الصحة، وهي مختلقة جملة وتفصيلا وتهدف الى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة

وادعت صحيفة الشرق الأوسط اليوم نقلا عن مصادر سياسية إن رئيس ​الحكومة ​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ فوجئ في الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالانقلاب على ما تعهّد به في الجلسة التي سبقتها من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة، أي بـ12 وزيراً من 24، ومن بينهم الوزيران المحسوبان على ​حزب الطاشناق​ والنائب ​طلال أرسلان​، ما اضطره إلى تجميد البحث في توزيع الحقائب الوزارية على ​الطوائف​ بعدما قدّم له تصوراً أولياً في هذا الخصوص، وكان ينتظر منه الإجابة عليه، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب.

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