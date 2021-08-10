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هل يقي تناول الخيار على معدة فارغة من فيروس كورونا؟

هل يقي تناول الخيار على معدة فارغة من فيروس كورونا؟
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

علّق طبيب الغدد الصماء، أليكسي كالينشيف، على تصريح العلماء الكوريين بأن تناول الخيار يمكن أن يكون وسيلة فعالة في الوقاية من فيروس كورونا.

العالم-صحة

ووفقًا لبيان الخبراء الكوريين، فإن تناول مئة غرام من الخيار الطازج في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يشبع جسم الإنسان بكمية من مضادات الأكسدة التي يمكنها التغلب على "كوفيد -19".

بدوره، أوضح الخبير الروسي، أليكسي كالينيتشيف، أنه على الرغم من الفوائد الواضحة للخضروات على صحة الإنسان، إلا أنها لا تعتبر دائما دواءً لكل داء، وإسهامها في مكافحة الفيروس مبالغ فيه.

وقال لصحيفة "آيف": "الخيار بلا شك منتج ثمين. ولكن لا ينبغي المبالغة في تقدير مساهمته في مكافحة فيروس كورونا، فالمواد المفيدة الموجودة فيه (غلايسيد القرعيات وتريتربين) لها خصائص مضادة للميكروبات، لكنها لا تستطيع مقاومة الإصابة بفيروس كورونا وانتشاره في الجسم".

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هل يقي تناول الخيار على معدة فارغة من فيروس كورونا؟

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