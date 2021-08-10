الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

السيد الحوثي يكشف عن سبب استمرار العدوان علی اليمن

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد قائد حركة انصار الله، السيد الحوثي ان السبب الرئيسي لاستمرار العدوان علی اليمن، يعود للدعم الاميركي والبريطاني.

العالم - اليمن

وقال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب بمناسبة العام الهجري الجديد:"الدور الرئيسي لاستمرار هذا العدوان هو للامريكيين والبريطانيين وهذه مسألة معروفة".

وأضاف ان بعض اعضاء الكونغرس الاميركي تحدث ان اميركا لو ارادت بجد وقف هذا العدوان وقررت ذلك، لتوقف العدوان في نفس اليوم الذي تتخذ فيه هذا القرار.

وأكد ان العدوان علی اليمن، ماكان له ان يستمر الا ويستمر الغطاء الاميركي علی المستوی السياسي وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي والاشراف الاميركي.

وأوضح السيد الحوثي: لا يستطيع لاالنظام السعودي ولاالنظام الاماراتي باستمرار العدوان اذا قرر الاميركي والبريطاني التوقف عن ذلك.

روابط ذات صلة

السيد الحوثي:حديث أميركا عن السلام مجرد خداع

الحوثي: أمريكا هي من تحاصر وتقتل الشعب اليمني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا قال دياب بعد سنة من استقالة حكومته

مقتل شاب مغربي أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة عربته لنقل المسافرين

انقطاع التيار الكهربائي أزمة جديدة في لبنان

شاهد بالفيديو.. السيد الحوثي يكشف عن سبب استمرار العدوان علی اليمن

تحركات 'اسرائيلية' عبثية للتأليب ضد ايران.. هل من مُتَّعِظ؟

مدعي الجنائية الدولية يزور الخرطوم للتحقيق في جرائم دارفور