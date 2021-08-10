السيد الحوثي يكشف عن سبب استمرار العدوان علی اليمن

العالم - اليمن

وقال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب بمناسبة العام الهجري الجديد:"الدور الرئيسي لاستمرار هذا العدوان هو للامريكيين والبريطانيين وهذه مسألة معروفة".

وأضاف ان بعض اعضاء الكونغرس الاميركي تحدث ان اميركا لو ارادت بجد وقف هذا العدوان وقررت ذلك، لتوقف العدوان في نفس اليوم الذي تتخذ فيه هذا القرار.

وأكد ان العدوان علی اليمن، ماكان له ان يستمر الا ويستمر الغطاء الاميركي علی المستوی السياسي وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي والاشراف الاميركي.

وأوضح السيد الحوثي: لا يستطيع لاالنظام السعودي ولاالنظام الاماراتي باستمرار العدوان اذا قرر الاميركي والبريطاني التوقف عن ذلك.