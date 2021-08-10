وفاة رجل أعمال مصري في السجن إثر الإهمال الطبي

العالم - مصر

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عبر "تويتر"، إن رجل الأعمال "تاج الدين عبدالله عبدالقادر علام"، المعتقل على ذمة القضية 930 لسنة 2019 المعروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل"، فارق الحياة، نتيجة الإهمال الطبي.

و"علام" هو رابع مواطن يلقى حتفه في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال الشهر الجاري.

ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية، عن أسباب وملابسات وفاة "علام"، الذي سبق التحفظ على أمواله في يوليو/تموز 2019.

وغالبا ما ترجع السلطات المصرية، أسباب وفاة المعتقلين إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على "علام" في يونيو/حزيران 2019، بتهم منها "ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة".

وكان "علام" قد حصل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على إخلاء سبيل من محكمة جنايات القاهرة فى القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قبل تدويره مرة أخرى على ذمة القضية 955 لسنة 2020.

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مات 23 مواطناً مصرياً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا أو الإهمال الطبي.

وخلال العام الماضي 2020، فارق الحياة 73 سجينا جراء الإهمال طبي في السجون المصرية، بينما قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقارّ الاحتجاز المختلفة خلال السبع سنوات الماضية.