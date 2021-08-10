استهداف جديد لخطوط الطاقة يتسبب بسقوط 7 أبراج في كركوك

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وذكر اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان بحسب السومرية نيوز، انه "يبدو أن مسلسل استهداف الخطوط الناقلة وتفجير ابراج الكهرباء اخذ يتوسع وبشكل كبير، حيث تتعمد العصابات التخريبية على تقطيع أوصال وارتباطات خطوط المنطقة الشمالية بهدف عزلها عن المنظومة الوطنية".



واضاف البيان، أن "الخط الناقل كركوك - بيجي جهد٤٠٠ ك.ف تعرض الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط (٧) ابراج والمرقمة (١٢٢-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠) وحدوث اضرار وتقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة ، الخط تحديدا في ناحية الرياض في محافظة كركوك".



واشار البيان الى انه "كان من الخطط له اكمال الخمسة ابراج التي تم تخريبها مؤخرا في منطقة الشرقاط على نفس الخط هذا اليوم واعادته للعمل بالكامل هذا اليوم بعد ان تم توصيله سابقا بصورة مؤقتة الى محولة بيجي الذاتية جهد ٤٠٠ك.ف، وكالمعتاد هرعت ملاكاتنا الابطال ومنذ الضياء الاول وبمتابعة مباشرة من المدير العام المهندس خالد غزاي، من مجاهدي الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية و الجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر وتصليح القطوعات واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ان شاء الله".



واكد البيان ان "ان ملاكاتنا الهندسية والفنية مستمرة في مواجهة هذه الهجمة الشرسة وتبذل قصارى جهدها وتختزل الوقت وتسابق الزمن لاعادة الخطوط التي تعرضت للتخريب في المنطقة الشمالية ، ولن تدخر اي جهد في العمل في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها فرق الصيانة من زرع عبوات ناسفة على طريق عملهم وصعوبة دخول الآليات الثقيلة وارتفاع درجات الحرارة العالية وتحت أشعة الشمس كل هذا لايثني من عزيمة الابطال من أقسام الخطوط في نينوى وكركوك وصلاح الدين، ومستمرون بالعمل ولساعات متأخرة ليلا لاعادة اعمار مادمره الارهاب بهذه الهجمة الخبيثة".