اليابان تعلن استعدادها للتعاون مع الحكومة الايرانية الجديدة

العالم - ايران

وافادت وكالة كيودو ان وزير الخارجية الياباني وفي مؤتمر صحفي عقده في طوكيو اليوم الثلاثاء حول جولته المقبلة في منطقة غرب آسيا، وقال: خلال هذه الجولة، سأعيد تأكيد التزامنا تجاه الشرق الأوسط ، المنطقة التي ساهمت فيها (اليابان) في السلام والازدهار على مر السنين.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية ، كان من المقرر أن يزور موتيجي توشيميتسو العراق في هذه الجولة الاقليمية، لكن المشاكل الناجمة عن وباء فيروس كورونا لم تسمح بزيارته للعراق.

واعلنت طوكيو ان وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو سيبدأ يوم 15 اغسطس / آب الجاري جولة في منطقة غرب آسيا تشمل القاهرة وطهران وعمان وتل ابيب والدوحة وانقرة، لاجراء مباحثات حول التعاون لمكافحة جائحة كورونا والاستقرار في المنطقة.