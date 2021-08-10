نائب عن الفتح: اميركا توفر اماكن آمنة للارهابيين لايمكن الوصول اليها

العالم - العراق

وقال كريم , ان "العراق لايمكن ان يستمر بقبول التواجد الاميركي على اراضيه خصوصا وانها تشكل عبئاً على الجميع وتهديد للحشد الشعبي".

واضاف ان " العراق ليس بحاجة للتواجد الاميركي رغم تذرع البعض بمساندة الاجنبي للقوات الامنية في الحرب ضد الارهاب الا ان تلك القوات تستهدف مقدرات العراق بالدرجة الاولى والقوات التي تمسك بالحدود".

وأشار كريم الى ان "القوات الاميركية تعمل على حماية الارهاب وتضع عناصره في اماكن لايمكن لاي قوات عراقية ان تصل اليه، وبالتالي لابد من التطبيق الفعلي لقرار اخراج القوات الاميركية من العراق".