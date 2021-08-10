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نائب عن الفتح: اميركا توفر اماكن آمنة للارهابيين لايمكن الوصول اليها

نائب عن الفتح: اميركا توفر اماكن آمنة للارهابيين لايمكن الوصول اليها
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان القوات الاميركية توفر اماكن للارهابيين بحيث لايمكن لأي قوات اخرى ان تصل اليها، لافتا الى ان العراق يرفض استمرار التواجد الاميركي على اراضيه وينبغي التطبيق الفعلي للخروج الاميركي من البلاد.

العالم - العراق

وقال كريم , ان "العراق لايمكن ان يستمر بقبول التواجد الاميركي على اراضيه خصوصا وانها تشكل عبئاً على الجميع وتهديد للحشد الشعبي".

واضاف ان " العراق ليس بحاجة للتواجد الاميركي رغم تذرع البعض بمساندة الاجنبي للقوات الامنية في الحرب ضد الارهاب الا ان تلك القوات تستهدف مقدرات العراق بالدرجة الاولى والقوات التي تمسك بالحدود".

وأشار كريم الى ان "القوات الاميركية تعمل على حماية الارهاب وتضع عناصره في اماكن لايمكن لاي قوات عراقية ان تصل اليه، وبالتالي لابد من التطبيق الفعلي لقرار اخراج القوات الاميركية من العراق".

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