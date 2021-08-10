شاهد.. غواصة اسرائيلية تعبر قناة السويس سراً

العالم - الاحتلال

ايران قوية ومستقلة هذا ما لا يستطيع الاستكبار العالمي قبوله او تحمله، ولذلك يصر على تأليب الاجواء ضدها. فبعد فشل محاولة بلورة اجماع ضد طهران في مجلس الامن على خلفية حادثة سفينة "ميرسر ستريت"، عبرت غواصة اسرائيلية من طراز دولفين الاربعاء الماضي قناة السويس بشكل سري في طريقها الى البحر الاحمر، بحسب معلومات وردت لوكالة انباء مقربة من مجلس الامن القومي الايراني، المعلومات كشفت ايضا عن عبور مدمرتين اسرائيليتين بشكل متزامن من القناة، يبدو انهما كانتا تقومان بمرافقة تلك الغواصة.

هذه الخطوة الاستعراضية، تاتي بعد تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا، عن اتخاذ اي خطوة معادية لطهران، وتحذير مسؤولين سابقين في كيان الاحتلال رئيس حكومتهم نفتالي بينيت من التورط مع ايران التي لها اليد العليا في الخليج الفارسي، كما قال الجنرال الاسرائيلي المتقاعد عاموس يادلين. خاصة وان ايران التي جددت رفضها وبشدة للاتهامات الاميركية والبريطانية المسيسة، التي تعد تكرارا لمزاعم اسرائيلية لا دليل قطعي عليها، اكدت ان امن الخليج الفارسي خط احمر وانها قادرة على الرد بحزم وقوة على التهديدات الاسرائيلي.

وعندما أعلنت المقاومة تبنيها لعملية استهداف السفينة الاسرائيلية في بحر عمان، ارسلت رسالة صارمة مفادها ان المقاومة تخير الكيان الاسرائيلي بين خيارين لاثالث لهما؛ اما الكف عن مغامرته ضد المقاومة واما الاستعداد لتعرض اسطوله البحري المؤلف من 800 سفينة الی خطر دائم أينما وجد. فهل ستستمع تل ابيب لدعوات حماتها بخفض التوترات في المنطقة أم انها ستواصل سياستها التصعيدية وتغامر بتجارتها البحرية التي تشكل اكثر من ثمانين في المئة من تجارتها وتعرضها للخطر.