تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين

العالم - روسيا

وتحظى تدريبات "سيبو/التعاون - 2021"، التي تجرى في إقليم نينغشيا الصيني بالمتابعة، بحثا عن علامات على ما إذا كانت الصين وروسيا توسعان تعاونهما العسكري في إطار تنافسهما مع الغرب.



وذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية أن التدريبات التي تستمر حتى يوم الجمعة تمثل المرة الأولى التي يستخدم فيها جنود روس أسلحة صينية، علماُ أن روسيا والصين تجريان تدريبات منذ 2005.

وتأتي التدريبات في وقت حققت فيه حركة "طالبان" مكاسب كبيرة في أفغانستان، حيث تدهور الوضع الأمني مع سحب الولايات المتحدة قواتها إثر حرب استمرت 20 عاما، وهو ما سبب إزعاجا أمنيا لروسيا..



من ناحية أخرى، أكملت روسيا اليوم الثلاثاء تدريبات مشتركة في طاجيكستان شاركت فيها قوات من أوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية.

وقالت موسكو كذلك إنها تزود قاعدتها العسكرية في طاجيكستان بالأسلحة.