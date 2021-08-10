الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شرطة تايلاند تشتبك مع محتجين مناهضين للحكومة

شرطة تايلاند تشتبك مع محتجين مناهضين للحكومة
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

 أطلقت الشرطة في تايلاند الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع بانكوك، اليوم الثلاثاء، يدفعهم الغضب من طريقة تعامل حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا مع جائحة فيروس كورونا.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن ستة من ضباطها أصيبوا خلال الاشتباكات،ولم يُعرف بعد عدد المصابين من المحتجين.

وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على ما لا يقل عن ستة محتجين بعد تحذيرها في وقت سابق من أن جميع التجمعات العامة غير قانونية بموجب قواعد الطوارئ الخاصة بكوفيد-19.

واندلعت الاشتباكات بعدما سار آلاف المحتجين في قوافل من السيارات والدراجات النارية عبر العاصمة.

وتوقفوا أمام عدة مبان مرتبطة بأعضاء الحكومة او أنصار رئيس الوزراء لإلقاء خطب ودعوتهم للاستقالة، متهمين الحكومة بسوء إدارة الجائحة وإساءة استغلال السلطة لإسكات المنتقدين.

وقالت الناشطة الطلابية بنجا أبان في بيان تلته من أعلى شاحنة في الحي التجاري ببانكوك "الحكومة تفتقر إلى القدرة على إدارة البلاد، لا ترى سوى مصالح النخبة".

وأضافت "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فيمكننا أن نتوقع أن تواجه البلاد كارثة لا فكاك منها".

ودفعت الموجة الأخيرة من الإصابات المستشفيات إلى حافة الانهيار.

وأبلغت تايلاند يوم الثلاثاء عن رقم قياسي يومي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بلغ 235، أي ما يقرب من أربعة أمثال عدد الوفيات في العام الماضي بأكمله.

وبلغ مجمل الوفيات في تايلاند منذ بدء الجائحة 6588.

روابط ذات صلة

تايلاند..تظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء

تايلاند.. الشرطة تفرق محتجين على الحكومة بالغاز المسيل للدموع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انفجار في 'ماسورة القذارة' داخل الموساد الصهيوني

شرطة تايلاند تشتبك مع محتجين مناهضين للحكومة

سيئول ترد على تهديدات شقيقة كيم جونغ أون: 'مستعدون لكل الاحتمالات'

بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من العراق ومكافحة الفساد في تونس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-08-2021

شاهد.. منع 12 مسؤول تونسي من السفر بشبهة الفساد