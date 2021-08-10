الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من العراق ومكافحة الفساد في تونس

بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من العراق ومكافحة الفساد في تونس
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع انسحاب الدفعة الاولى من القوات الأمريكية من العراق وقرار السلطة القضائية بمنع سفر 12 مسؤولاً تونسياً بشبهة الفساد.

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الأول رحبت الحكومة العراقية رسميا ببدء انسحاب دفعة من القوات الاميركية من العراق باتجاه الكويت وهو ما شككت فيه فصائل المقاومة العراقية واعتبرته عملية إعادة انتشار لهذه القوات وليس انسحابا، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ان العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية على الأرض وان القوات العراقية أصبحت قادرة على مواجهة أي خطر خارجي.

في ملف بانوراما الثاني اصدرت السلطات القضائية التونسية قرارا بمنع اثني عشر مسؤولا حكوميا من السفر بسبب شبهات فساد في قطاع الفوسفات، وذلك في وقت عبر فيه الاتحاد العام للشغل في تونس، عن ثقته الكاملة في قرارات سعيد. ودعا الى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد. هذا وكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن قرب التوصل الى حل سياسي للازمة في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

شاهد .. ترحيب رسمي عراقي للانسحاب الأمريكي وتشكيك فصائل المقاومة

شاهد.. منع 12 مسؤول تونسي من السفر بشبهة الفساد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انفجار في 'ماسورة القذارة' داخل الموساد الصهيوني

شرطة تايلاند تشتبك مع محتجين مناهضين للحكومة

سيئول ترد على تهديدات شقيقة كيم جونغ أون: 'مستعدون لكل الاحتمالات'

بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من العراق ومكافحة الفساد في تونس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 10-08-2021

شاهد.. منع 12 مسؤول تونسي من السفر بشبهة الفساد