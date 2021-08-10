بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من العراق ومكافحة الفساد في تونس

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الأول رحبت الحكومة العراقية رسميا ببدء انسحاب دفعة من القوات الاميركية من العراق باتجاه الكويت وهو ما شككت فيه فصائل المقاومة العراقية واعتبرته عملية إعادة انتشار لهذه القوات وليس انسحابا، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ان العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية على الأرض وان القوات العراقية أصبحت قادرة على مواجهة أي خطر خارجي.



في ملف بانوراما الثاني اصدرت السلطات القضائية التونسية قرارا بمنع اثني عشر مسؤولا حكوميا من السفر بسبب شبهات فساد في قطاع الفوسفات، وذلك في وقت عبر فيه الاتحاد العام للشغل في تونس، عن ثقته الكاملة في قرارات سعيد. ودعا الى تغيير النظام السياسي القائم في البلاد. هذا وكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن قرب التوصل الى حل سياسي للازمة في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

