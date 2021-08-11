واشنطن: نقيم الوضع الأمني للسفارة الأمريكية في كابل على أساس يومي

العالم - افغانستان

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس ردا على سؤال عن احتمال خفض محتمل آخر لأفراد البعثة وسط سيطرة جماعة "طالبان" على سبع عواصم إقليمية: "من الواضح أنها بيئة أمنية تنطوي على تحديات.. نحن نقيم التهديدات على أساس يومي".

وأضاف: "السفارة على اتصال دائم مع واشنطن، مع أرفع المسؤولين في هذا المبنى، الذين يتصلون بدورهم مع زملائنا في مجلس الأمن القومي وفي البيت الأبيض".

وعن إمكانية عرقلة الوضع الأمني في أفغانستان للدبلوماسية الأمريكية هناك، قال: "قادرون حتى الآن على مواصلة تلك الأنشطة الرئيسية التي يتعين عيلنا أن نقوم بها على الأرض" حسبما افادت وكالة رويترز للانباء.