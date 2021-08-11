كوريا الشمالية: سيئول وواشنطن تخاطران بإحداث "أزمة أمنية ضخمة"

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء تصريح المسؤول في حزب العمال بعد يوم واحد من إعلان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدات أمنية أكبر بسبب إجرائهما تدريبات عسكرية "مدمرة للذات".

وامتنعت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الهاتفية من جارتها الجنوبية امس الثلاثاء.

وقالت وكالة "يونهاب" إن كوريا الشمالية لم تستجب للمكالمات الهاتفية اليومية من كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة بعد ظهر امس الثلاثاء، الذي شهد انطلاق التدريبات الأولية التي تسبق المناورات الصيفية الرئيسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس.