الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الشمالية: سيئول وواشنطن تخاطران بإحداث "أزمة أمنية ضخمة"

كوريا الشمالية: سيئول وواشنطن تخاطران بإحداث
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن مسؤول كبير في حزب العمال قوله إن بلاده ترى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخاطران بإحداث "أزمة أمنية ضخمة" بسبب "اختيارهما تصعيد التوترات".

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء تصريح المسؤول في حزب العمال بعد يوم واحد من إعلان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدات أمنية أكبر بسبب إجرائهما تدريبات عسكرية "مدمرة للذات".

وامتنعت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الهاتفية من جارتها الجنوبية امس الثلاثاء.

وقالت وكالة "يونهاب" إن كوريا الشمالية لم تستجب للمكالمات الهاتفية اليومية من كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة بعد ظهر امس الثلاثاء، الذي شهد انطلاق التدريبات الأولية التي تسبق المناورات الصيفية الرئيسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس.

روابط ذات صلة

سيئول ترد على تهديدات شقيقة كيم جونغ أون: 'مستعدون لكل الاحتمالات'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء: لا نعول على المبعوث الأممي الجديد الى اليمن

هذا ما قالته واشنطن حول دور مصر بشان ليبيا وسد النهضة وغزة

كوريا الشمالية: سيئول وواشنطن تخاطران بإحداث "أزمة أمنية ضخمة"

مشايخ مأرب يرحبون بمبادرة السيد الحوثي

"النجباء" تنشر مقطع فيديو باللغة التركية يحذر الأتراك

الجهاد الاسلامي: زيارة الوفد الامريكي للاراضي الفلسطينية تهدف لتعزيز التنسيق الامني