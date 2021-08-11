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بالصور.. الكاظمي يصل الى كربلاء ويلتقي بعائلة الفقيد عبير سليم

بالصور.. الكاظمي يصل الى كربلاء ويلتقي بعائلة الفقيد عبير سليم
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة كربلاء لتدارس الأوضاع الأمنية هناك، وذلك بعد اغتيال مدير بلدية المدينة.

العالم - العراق

وزار الكاظمي، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة.

وقدّم الكاظمي التعزية لعائلة الشهيد، مؤكداً أن: القاتل سينال جزاءه العادل، بعد ان تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية.

وبيّن: أننا سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام.

وأكد أن: القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وإننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى.

وقال الكاظمي: إن الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه.

وكان المهندس عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة قد توفي يوم أمس الثلاثاء، في طوارئ مستشفى الحسين بعد إصابته بثلاث رصاصات في صدره خلال اشرافه على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.

وأعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الحداد ثلاثة أيام على روح شهيد الواجب عبير سليم.

وجرى تشييع جثمان مدير بلدية كربلاء المقدسة مساء الثلاثاء من بوابة المحافظة باتجاه مرقد الامامين الحسين والعباس عليهما السلام.

وشارك في التشييع عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والامنية.

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