أول تعليق من ميسي بعد انتقاله لباريس سان جيرمان.. "لا أطيق الانتظار"

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وقال ميسي في تصريحات رسمية نقلها موقع "البي إس جي"، "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي المهنية في باريس سان جيرمان".

وأضاف الأسطورة الأرجنتينية، "النادي ورؤيته يطابقان طموحاتي الكروية، وأدرك تماما حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين".

وأكد ميسي أنه يتطلع إلى جانب اللاعبين والمسؤولين لبناء شيء رائع للنادي والمشجعين".

وشدد على،

أنه لا يطيق الانتظار حتى تلمس قدماه ملعب حديقة الأمراء.

وفي سياق متصل، قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، إنه سعيد وفخور بانضمام ميسي إلى البي إس جي.

وأضاف الخليفي، لم يخفِ ميسي رغبته في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى والفوز بالبطولات، وبطبيعة الحال طموحنا كنادي هو أن نفعل الشيء ذاته.

واختتم، انضمام ميسي يعني نجاحا كبيرا لسياستنا في التعاقدات العالمية، ويضاف إلى مدربنا الرائع وجهازه الفني، وأتمنى أن يصنع هذا الفريق تاريخا لأنصارنا في جميع أنحاء العالم".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء يوم الثلاثاء، تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة مغادرته لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ به.