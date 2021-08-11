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إصابات كورونا في العالم تقترب من 204 ملايين إصابة 

إصابات كورونا في العالم تقترب من 204 ملايين إصابة 
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 203.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.3 مليون وفاة.

العالم - الاميركيتان

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 203.925.022، وإجمالي الوفيات 4.313.342.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ618108 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 36.050.630 حسبما افادت وكالة نوفوستي للانباء.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ564773 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.2121.642.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 428682، وإجمالي إصابات 31.998.158.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ245476 وإجمالي إصابات 2.997.885.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197102، وإجمالي إصابات 2.127.034.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 163629، وإجمالي إصابات 6.404.960.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130813، وإجمالي إصابات 6.146.642.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128273 وإجمالي إصابات 4.406.241

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 122768، وإجمالي إصابات 4.846.955.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112575، وإجمالي إصابات 6.407.288.

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