غضب فلسطيني علی بناء مصعد يهودي في المسجد الابراهيمي

العالم - فلسطين

اصرار الاحتلال الاسرائيلي على بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الابراهيمي في الضفة الغربية صب الزيت على نار الاحتجاجات المشتعلة في مدينة الخليل وألهبت اعمال الحفر الشارع الفلسطيني وسط دعوات للتحشيد في ساحات المسجد والمشاركة في "صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط في المسجد الإبراهيمي"، رفضا لخطط التهويد التي يتعرض لها.

قوات الاحتلال قمعت مظاهرة خرجت قرب المسجد الإبراهيمي احتجاجا على تنفيذ مشروع بناء مصعد يهودي ومصادرة أجزاء واسعة من ساحات المسجد. وردد المشاركون هتافات تشدد علی حق المسلمين في المسجد ورفض الخطط الاستيطانية التي تستهدفه.

مفتى القدس والديار المقدسة الشيخ عكرمة صبري اعتبر مخططات الاحتلال بشق الطرق وبناء المزيد من المشاريع أمراً ممنهجاً لتهويد مدينة القدس المحتلة.

وشدد الشيخ صبري على أن وجود الاحتلال غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بإجراءاته التي يقوم بها، وأكد صبري أن المقدسيين يقبضون على الجمر للدفاع عن القدس ولن يرفعوا الراية البيضاء وهم مرتبطون بالأقصى.

وفي سياق عملية التهويد المستمرة في المدينة المقدسة هدمت جرافات الاحتلالِ الاسرائيلي شقتين سكنيتين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر مقدسية أنّ قوات الاحتلال أجبرت العوائل على إخلاءِ منازلِها في حي بئر أيوب قبلَ البدء بعمليةِ الهدم. وكانَ أهالي حي سلوان قد استنكروا تصاعد عمليات هدمِ المنازل تحتَ ذرائع واهية، مطالبين العالمَ بالعمل على وقفِ ممارساتِ الاحتلال الرامية الى تهجيرِهم وهدمِ منازلِهم. وتواجه ستةُ أحياء في سلوان خطر هدمِ المنازل بالكامل بدعوى البناء غيرِ المرخص أو إخلائها وطرد سكانها لصالحِ الجمعيات الاستيطانية.