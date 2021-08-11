الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو غرافيك..

"مشهد من نهاية العالم".. الجزائر تحترق و"أيادٍ إجرامية"

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تتسع رقعة الحرائق التي اجتاحت حتى الآن 16 ولاية في الجزائر، عبر 99 حريقا، تركزت في ولايات أقصى الشمال والشمال الشرقي على الحدود التونسية، فيما اتهمت مصادر مسؤولة عن الغابات "يد إجرامية" حاقدة تريد الخراب للجزائر تقف وراء هذا الفعل، بعد توقيف 3 مشتبه بهم في إضرام النار في غابة بولاية المدية، واعلنت الحكومة أن عدد الضحايا حتى الآن بلغ 42 ضحية، بينهم 25 عسكريا خلال مكافحتهم النيران.

العالم - فيديو غرافيك

روابط ذات صلة

الجزائر.. ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة

تونس تعلن استعدادها لتوفير مروحية لإطفاء حرائق الجزائر

الأردن يقدم التعازي للجزائر بضحايا حرائق الغابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تضامن مواقع التواصل مع رشيدة طليب ضد اللوبي الصهيوني

شويغو: قادة طالبان تعهدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة

بركان إتنا يزداد ارتفاعا ويصل إلى 3357 مترا

أمير الكويت يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة السعودية

نبض السوشيال.. اليمنيون يتفاعلون مع مبادرة السيد الحوثي بخصوص مأرب

السعودية.. غضب علی مواقع التواصل بسبب اعتقال فلسطينيين