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ماريو عون: لا حكومة في المدى المنظور

ماريو عون: لا حكومة في المدى المنظور
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو تكتل لبنان القوي ماريو عون انه لا حكومة في المدى المنظور.

العالم_لبنان

أكد النائب ماريو عون في حديث اذاعي أن "لا حكومة في المدى المنظور، لأن فريق المعارضة يحاول تضييع الوقت، ويريد فقط الانتهاء من هذا العهد، لكن ما يجري جريمة في حق لبنان وشعبه"، معتبرا أن "تصريف الأعمال يقتصر على بعض الوزراء في الحكومة فقط".

وأشار إلى أن "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ينتهج سلوكا شبيها بسلوك الرئيس سعد الحريري ولكن بدبلوماسية، ويعتمد إشاعة أجواء إيجابية في تصاريحه، وكأن الأمور وصلت الى خواتيمها، في حين ان ليس هناك من إرادة للذهاب الى تأليف حكومة، إنما تضييع وقت وصولا الى تأليف حكومة انتخابات فقط، لأن الحكومة التي ستتألف اليوم يجب ان تحمل عناوين كبرى على رأسها التحقيق الجنائي، بما لا يناسب الفريق الآخر".

ورأى أن "هناك نوعا من المؤامرة الخارجية بحيث يقوم المجتمع الدولي بالتهديد بعقوبات فيما يبقى عمليا في موقع المتفرج

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