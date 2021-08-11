طلال ناجي: الثورة الإسلامية احتضنت فلسطين ودعمت المقاومة خلال 40 عاما

العالم - خاص بالعالم

وعبر ناجي خلال لقاء مع قناة العالم ببرنامج "من طهران" يبث في وقت لاحق الليلة؛ عن اعتزازه بالعلاقة القائمة بين الجمهورية الإسلامية وبين الشعب الفلسطيني المقاوم.

وشدد ناجي على أن الثورة الاسلامية لطالما احتضنت فلسطين ودعمت المقاومة والشعب الفلسطيني منذ قيامها بقيادة سماحة الامام الخميني قدس سره منذ أكثر من اربعين عاما.

وقال ناجي:"جانب العلاقات التطبيعية على حساب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بل على حساب المواجهة بين كل الامة العربية والكيان الصهيوني، جاءتنا الثورة الاسلامية المظفرة في ايران بقيادة الامام الاخميني قدس سره لتعوضنا عن خروج مصر واعتبرناها هدية من الله سبحانه وتعالى عوضنا بها عن خروج مصر".

واضاف ناجي:" ايران كانت تقول نحن بتصرفكم نحن معكم نحن ندعمكم بدون شروط نحن نقف الى جانبكم لانكم شعب شقيق".

وأشار إلى أن المشاركة في حفل تنصيب وأداء القسم لفخامة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي؛ مبعث فخر واعتزاز للمسؤولين الفلسطينيين وقادة فصائل المقاومة.

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