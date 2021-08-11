السودان يقرر تسليم البشير ومطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

العالم - خاص بالعالم

القرار أعلنت عنه وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بعد لقاء جمعها بالمدعي العام للمحكمة كريم أسد خان الذي يزور السودان برفقة عدد من مستشاريه منذ الاثنين وحتى الخميس.

وقالت الصادق المهدي إن الوزراء قرر تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية؛ وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.



وأوضحت أن الموضوع سيعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وكانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على تسليم المطوبين، لكن لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة.

والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في نيسان/ أبريل عام 2019، إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام2009، مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في2003، وقتل خلاله أكثر من ثلاثمئة ألف شخص.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكون من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في شباط/فبراير الفين وعشرين، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية.

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