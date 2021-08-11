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حركة "حماس" تعلن تضامنها مع الجزائر في مواجهة الحرائق

حركة
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تضامنها الخالص مع الجزائر في مواجهة موجة الحرائق التي تتعرض لها المناطق الجبلية شرق العاصمة.

العالم - فلسطين

وأبرقت حماس، في بيان لها اليوم الأربعاء، بتعازيها الحارة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وخاصة من أبناء الجيش الجزائري وعناصر الدفاع المدني.

وتمنت "الحركة" أن تتجاوز الجزائر هذه المحنة في أسرع وقت، مؤكدة أنها "قادرة على ذلك بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم".

وقالت حماس إن "الجزائر، بلد المليون شهيد، تستحق كل الدعم والمناصرة والإسناد من شعوبنا جميعها، وخاصة الشعب الفلسطيني، الذي لم يعرف الجزائر إلا في خندقه، خندق النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

وتوفي جراء موجة الحرائق المستمرة في الجزائر 65 شخصًا.

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