احتجاجات في سجن جو البحريني رفضا لمنع السلطات المراسم الحسينية

العالم - البحرين

وقعت الاحتجاجات في عنبر رقم 2 في المبنى الذي يضم 12 زنزانة يقبع فيها أكثر من مئة سجين معظمهم من السياسيين.

وجاء الاحتجاج بعد أن قررت إدارة السجن سيء الصيت إلغاء المراسم الحسينية ومنع السجناء من إحياء ذكرى فاجعة كربلاء.

وتشن سلطات ولي العهد الخليفي سلمان حملة شرسة ضد المراسم الحسينية في البلدات البحرانية وكذلك داخل السجون, في محاولة لطمس هذه الذكرى.

وقد اعتاد البحرانيون ومنذ قرون على إحياء هذه الذكرى كل عام رغم محاربة المحتلين الخليفيين لها منذ احتلالهم للبحرين منذ نحو قرنين ونصف قرن.