تفاصيل جديدة عن قاتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم + فيديو

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وقال الطالقاني في حديث متلفز لقناة "رووداو" أن "هذا الشخص (الجاني) متجاوز على أرض تم وضع اليد عليها منذ فترة طويلة، من 20 سنة تقريبا، ومدير البلدية كان يقوم بتطبيق القانون بشق طريق في تلك المنطقة في كربلاء لتلافي الازدحامات"، مبينا ان "المشروع سيستمر بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



"القاتل كان يعمل في مجلس محافظة كربلاء في عام 2014 ولفترة اشهر بعقد قصير، بعد ذلك انتدب للعمل في محافظة كربلاء في شعبة السياحة بالمحافظة، ومن ثم تم عزله من الشعبة واخراجه من المحافظة، وهو منذ 2019 لا يعمل في المجلس او المحافظة وليس مسنوداً من اي جهة حزبية وسياسية"، وفقا للطالقاني.



الطالقاني اشار الى ان المبنى تجاري، وفيه محلات تجارية الارض مصادرة قبل 2003، مبينا انه "وفقاً للقانون هذه الارض تعود للدولة والقاتل اعترض على ذلك وقد تم الاخطار سابقا بهذا الموضوع، وكانت هذه العملية تنفيذاً لازالة التجاوزات".



العضو في مجلس محافظة كربلاء السابق، لفت الى "عدم وجود تعويضات لانه حجز لاملاك الدولة، وتتعارض مع انشاء طريق من قبل البلدية، حيث كان عبير يتابع الموضوع بنفسه"، مشددا على ضرورة "توفير حماية لمنفذي القانون والغطاء اللازم ولا تتركه عرضة للاعتداءات".