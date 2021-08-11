ثلاث إصابات في تبادل إطلاق نار بين مطلوبين وعناصر دورية بطرطوس

العالم - سوريا

ودوت أصوات انفجارات واشتباكات بالأسلحة النارية منتصف الليل مدينة طرطوس جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين دوريات الأمن السوري ومطلوبين في منطقة رأس الشغري في حي الرادار في الجهة الشرقية من المدينة، ووقع عدد من الإصابات نتيجة الاشتباكات.

فيما أكد مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس الدكتور اسكندر عمار وصول ثلاثة مصابين للمشفى اثنان منهم بحالة حرجة..

وفجر أحد المطلوبين الثلاثة، أحدهم يحمل جنسية لبنانية وآخر باسم حيدر، قنبلة يدوية بعد نفاذ ذخيرتهم قبل إلقاء القبض عليهم، ولم ترد تفاصيل عن مصيرهم.