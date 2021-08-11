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صورة أثارت جدلا...

ما حقيقة انتشار الجيش القطري في الشوارع بعد اشتباكات مسلحة؟

ما حقيقة انتشار الجيش القطري في الشوارع بعد اشتباكات مسلحة؟
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، بين المستخدمين الناطقين بالعربية، صورة قال ناشروها إنها تظهر لحظة انتشار الجيش القطري في الشوارع خلال الساعات القليلة الماضية، وسط جدل بشأن قانون الانتخابات الأخير.

العالم - قطر

الصورة تظهر مجموعة من الآليات العسكرية والجنود ينتشرون في أحد الشوارع مساء، وجاءت مصحوبة بتعليقات مثل "إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مجموعات مسلحة، ونزول الجيش في شوارع قطر".

بالبحث عبر المحركات، يتبين أن هذه هذه الصورة نشرت لأول مرة قبل سنوات (ويمكن مطالعتها من هنا)، وتظهر قوات إسرائيلية تنتشر بعد عملية لمجاهدين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويتزامن انتشار الصورة، في ظل إقرار قانون الانتخابات الأول من نوعه في البلاد، والذي يقتصر المشاركة على أبناء من حصلوا على الجنسية القطرية قبل عام 1930، الأمر الذي يقصي عددا من القبائل والعائلات القطرية.

وصدّق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد. ومن المقرر أن تجري قطر أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر المقبل، بعد أن أقرت حكومتها مشروع قانون ينظم هذه الانتخابات، في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية.

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