سورية تؤكد استمرار موقفها الثابت ازاء القضية الفلسطينية

العالم - سوريا

وبحث بشار الجعفري الاربعاء خلال لقائه وفداً من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة»، برئاسة أمينها العام، طلال ناجي مستجدات الوضع على الساحة الفلسطينية بما في ذلك استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، خاصة الممارسات الرامية إلى تهجير أهالي القدس المحتلة من منازلهم، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في قناتها على «تلغرام».

وقدّم الجعفري التهنئة للأمين العام للجبهة بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لها، مؤكداً استمرار موقف سورية الثابت من القضية الفلسطينية واستمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل استعادة كامل حقوقه المغتصبة.

من جهته، أكد الوفد عمق العلاقات الأخوية السورية- الفلسطينية تاريخياً وسياسياً، معبّراً عن شكره وتقديره لسورية على استمرار دعمها للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة»، أنور رجا، ومدير مكتب نائب الوزير جابر شموط، ومن مكتب نائب الوزير معتز دوه جي.