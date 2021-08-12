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المخابرات الأمريكية لم تتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن أصل كورونا

المخابرات الأمريكية لم تتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن أصل كورونا
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

بعد أكثر من شهرين من التحقيق في أسباب ظهور فيروس كورونا، لا تزال المخابرات الأمريكية عاجزة عن التوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه القضية، حسبما أفادت شبكة CNN نقلا عن مصادرها.

العالم - الأميرکيتان

وقالت CNN إن وكالات المخابرات أنتجت نسخة أولية من تقريرها، تخضع للمراجعة حاليا، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد موقف موحد ولا يزالون مختلفين حول ما إذا كان فيروس كورونا قد تم تطويره بمختبر في مدينة ووهان الصينية أو أنه نشأ بشكل طبيعي.

وأشار أحد المصادر المطلعة على سير التحقيق إلى أن النسخة الحالية من التقرير "ليست خارجة عن المألوف"، فيما ذكرت CNN أن أصحاب التقرير لديهم فسحة من الوقت حتى نهاية أغسطس لإحداث تغيير.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار في نهاية مايو إلى أن المخابرات الأمريكية ليست لديها معلومات كافية لتحديد كيفية بدء تفشي فيروس كورونا على وجه اليقين، ووجه أجهزة المخابرات بمضاعفة الجهود لدراسة كافة البيانات المتاحة وإعداد تقرير جديد له في غضون 90 يوما.

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