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عون يستدعي حاكم مصرف لبنان المركزي

عون يستدعي حاكم مصرف لبنان المركزي
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد أن أعلن المصرف يوم أمس رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات.

العالم - لبنان

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر": "الرئيس عون استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الحاكم ليل أمس برفع الدعم عن المحروقات".

وقال المصرف في بيان يوم أمس الأربعاء، إنه "اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق".

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين.

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