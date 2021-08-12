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'تيك توك' سيد التطبيقات عالميا في 2020

'تيك توك' سيد التطبيقات عالميا في 2020
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

كان "تيك توك" التطبيق الجوال الأكثر تحميلا في العالم سنة 2020، متقدما على "فيسبوك" وخدماتها، في دليل على أن الوباء زاد من رواج تطبيق التسجيلات القصيرة هذا ليتخطى نطاق جمهوره الأصلي من الشباب.

العالم - علوم و تكنولوجيا

وبحسب شركة "آب آني" المتخصصة، تصدر التطبيق المملوك للمجموعة الصينية "بايت دانس"، قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا العام الماضي، وتلاه كل من "فسيبوك" و"واتساب" و"إنستغرام" و"ميسنجر"، وهي خدمات تابعة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي. وحلت بعدها "سنابتشات" و"تلغرام".

وقد واجه "تيك توك" فترة عصيبة في أواخر العام 2019، عندما حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظره في الولايات المتحدة بحجة أنه أداة تستخدم للتجسس على الأمريكيين لصالح الصين.

لكن ذلك لم يؤثر على رواجه، فقد ازداد انتشارا في ظل القيود الصحية وتدابير العزل.

وفي يونيو، أعلن جو بايدن عن إلغاء المراسيم الصادرة عن سلفه مع الطلب من إدارته التحقيق في المخاطر الفعلية لتطبيقات الإنترنت المملوكة لبعض القوى الأجنبية.

ويضم تطبيق التسجيلات القصيرة هذا، الموسيقية أو الفكاهية بغالبيتها، قرابة 700 مليون مستخدم شهري في العالم.

لكن "فيسبوك" لا تزال تسجل أكبر عدد من المشتركين على الإطلاق، مع أكثر من 3,5 مليار مستخدم يلجؤون إلى واحدة من خدماتها على الأقل في الشهر.

غير إن "إنستغرام" وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي اعتمدت بدورها هذا النسق للأشرطة القصيرة المعزز بمؤثرات خاصة سهلة الاستخدام الذي ساهم في رواج "تيك توك".

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