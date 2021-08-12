الحصول على ما يكفي من البروتين يزيد الطول بشكل طبيعي

العالم - منوعات

ومن هذا المنطلق، كشف الدكتور مايك فارشافسكي لصحيفة “الصن” البريطانية، عن بعض الطرق البسيطة التي يمكن للمرء من خلالها زيادة طوله بشكل طبيعي.

يؤكد الدكتور مايك على ضرورة الحصول على ما يكفي من المغذيات وأهمها البروتين، لأنه ضروري لنمو الجسم وصحته.

ينصح الدكتور مايك بتناول الخضار والفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لنمو الجسم بشكل صحي وسليم.

يقول الدكتور مايك: “أنت بحاجة إلى الحصول على قسط كاف من النوم، لأنه عندما تنام جيدا، فإنك تحصل في الواقع على الكثير من إفراز هرمون النمو”.

بحسب الدكتور مايك، فإن ممارسة الرياضة تحفز الجسم على معالجة الطعام بشكل مختلف، وتجعل العضلات تنمو جيدا، وهذا يساهم في نمو الجسم والطول.