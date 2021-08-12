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تجمع اهالي ضحايا المرفأ امام مقر مجلس النواب اللبناني

تجمع اهالي ضحايا المرفأ امام مقر مجلس النواب اللبناني
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني تجمع اهالي ضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت وعدد من الناشطين ظهر اليوم الخميس امام مجلس في منطقة الانيسكو في بيروت .

العالم_لبنان

و توجه المحتجون في هذه الاثناء نحو الاسلاك الشائكة الموضوعة في منتصف الطريق التي تفصل بين فردان والاونيسكو.
واكد عدد من الاهالي انه في حال الغى رئيس المجلس نبيه بري الجلسة اليوم، ستستكمل التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي. وشددوا على انهم لن يكلوا ولن يملوا قبل اسقاط الحصانات.
ووصفت ريتا حتي التي فقدت 3 من افراد عائلتها في انفجار المرفأ، النواب المتوجهين الى الجلسة بالجبناء، مشيرة الى انها لاحظت مرور عدد من سيارات الاسعاف، معتقدة انها وسائل نقل للنواب.

وتمنت على كل من لديه ضمير ان يرفع حصانته لمعرفة الحقيقة.

ويطلق المعتصمون شعارات ضد مجلس النواب، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بجلسة العار.

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