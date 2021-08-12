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برهم صالح يستقبل سفير فرانسا لدى العراق لبحث العلاقات بين البدين

برهم صالح يستقبل سفير فرانسا لدى العراق لبحث العلاقات بين البدين
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، من اجل بحث سبل تطوير العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

العالم - العراق

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، والإشارة إلى أهمية وعمق العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب قضايا المنطقة.

وأكّد برهم صالح أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عبر التفاهمات المبرمة وتعزيزها في مختلف القطاعات، ومواصلة الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة إلى الحوار والتلاقي لنزع فتيل الأزمات، وضرورة التعاضد الدولي والإقليمي في تخفيف توتراتها وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الترابطات الاقتصادية والثقافية.

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