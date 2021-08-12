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مقتطفات من خطاب الامين العام لحزب الله..

السيد نصرالله: الحرب الاعلامية بأهمية الحرب العسكرية

السيد نصرالله: الحرب الاعلامية بأهمية الحرب العسكرية
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي يجب عدم الاستهانة بالحرب النفسية والاعلامية التي تشن على المقاومين والمظلومين في كل مكان من هذا العالم.

العالم - لبنان

وأكد السيد نصر الله في كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله مساء الاربعاء “يجب الاستفادة من القدرات المتاحة في الجانب الاعلامي والتبليغي”، واضاف “في مواجهة الحرب النفسية القائمة على الكذب والافتراء والتشويه وتحريف الوقائع، القرآن الكريم وضع قاعدة تحصين بأن لا تؤثر فينا هذه الحرب وان لا تدفعنا الى الشك والضياع واليأس (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا….) ليس كل خبر يجب تبنيه بل يجب التبين والتأكد قبل التداول ونشر أي خبر”.

ووجه السيد نصر الله جملة من الارشادات لجمهور المقاومة تخص المعركة الاعلامية:

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