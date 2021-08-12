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تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب

تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

تم إرجاء جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس  المخصصة لمناقشة قرار اتهام عدد من النواب في قضية انفجار مرفأ بيروت، لعدم اكتمال النصاب .

العالم_لبنان

وأدلى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بالتصريح التالي: تم تأجيل الجلسة الى موعد يحدد لاحقا بسبب عم استكمال النصاب، وقال: بلغ الحضور النيابي 39 نائبا. وجاء تصريحه بعد انتظار استكمال النصاب.

وجاء ذلك، إثر مقاطعة كتل نيابية عدة ونواب مستقلين للجلسة، حيث حضر إلى مبنى الأونيسكو، قرابة 39 نائبا فقط من أصل 128 وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة عامة للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا لمواد في الدستور تجيز للبرلمان فتح تحقيق أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء.

وكانت كتل نيابية أعلنت أنها ستقاطع الجلسة على اعتبار أنها تهدف إلى الالتفاف على عمل القضاء العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان أهالي ضحايا المرفأ تجمعوا صباح اليوم أمام مبنى الأونيسكو اعتراضا على عقد الجلسة.

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