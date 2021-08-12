الإعتداءات الصهيونية الممنهجة على الفلسطينيين

العالم - غياهب الكيان

وسلط برنامج "غياهب الكيان "، الضوء على الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين التي غالبا ما تأخذ طابعا شموليا، لاسيما في اطار سياسة التهجير الممنهجة عبر سرقة اراضيهم أو طردهم من ارضيهم وحتى تعقيد أمور معيشتهم وهو ما يحدث في احدى القرى في الضفة الغربية المحتلة.



وبحث برنامج"غياهب الكيان "، في وصول الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين الى حد القتل وهو ما حصل مع طفل فلسطيني في الـ11 من عمره، وتم استعراض فيديو يوضح كيف قتل جنود الاحتلال الطفل الفلسطيني محمد العلمي حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء ، 28 يوليو / تموز 2021 ، مقتل الطفل محمد العلمي، جراء إصابته باطلاق رصاص إسرائيلي في بلدة بيت عمر شمال غربي الخليل. بينما كان في السيارة مع والده، أصيب الطفل إصابة بالغة في الصّدر واستشهد متأثراً بجراحه.

وعن خلفيات ظاهرة قتل الاطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضة، انه مع استشهاد الطفل محمد العلمي على يد قوات الاحتلال الصهيوني يرتفع عدد الشهداء الاطفال الفلسطينيين الى 70 طفلا شهيدا، منذ مطلع العام مما يدل على وجود عملية استهداف ممنهجة مبرمجة من قبل الجيش الاحتلال لقتل كل فلسطيني موجود وهذا جزء من السياسة التي يستخدمها جيش كيان الاحتلال بقتل الفلسطينيين.

وتطرق برنامج "غياهب الكيان"الى ظاهرة فرض الخوات الذي تحول من جانب العصابات المسلحة في الكيان الصهيوني الى ظاهرة مخيفة في المجتمع الصهيوني حيث يقوم عناصرها بإحراق وتفجير مصالح تجارية يرفض او يتأخر اصحابها بدفع الخوات التي تفرض عليهم من دون حماية حقيقية من قبل سلطات الاحتلال.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" معاناة أصحاب المزارع الصهاينة تسلط العصابات والسرقات وتخريب مزارعهم بسبب عدم وجود حماية لها من قبل سلطات الاحتلال.

كما القى البرنامج الضوء على قيام جنود جيش الاحتلال بأكل الطعام الفاسد في القواعد العسكرية التي يخدمون فيها وهي حقيقة صادمة خرجت الى العلن محدثة فضيحة داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " غياهب الكيان " نستضيف :

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...