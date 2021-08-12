وقفات احتجاجية باليمن في الذكرى الخامسة لإغلاق العدوان مطار صنعاء الدولي

العالم - خاص بالعالم

هذا بينما حملت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في اليمن دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية وكافة التبعات الكارثية لاستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.

خمسة أعوام مضت على إغلاق مطار صنعاء الدولي والذي أصبح خاويا منذ قرار اغلاقه ومنع الرحلات المدنية والتجارية من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، خلف وراءه أسوأ كارثة إنسانية.

وتشير تقارير رسمية إلى وفاة 95 ألف مريض كانوا بحاجة للعلاج في الخارج، اضافة الى مئات من المرضى ينتظرون مصيرهم على امل فتح المطار، ناهيك عن اربعة ملايين عالق خارج البلاد كان قرار اغلاق المطار حاجزا أمام عودتهم وزاد معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني مازن الصوفي، لقناة العالم: اغلاق مطار صنعاء الدولي تسبب بكارثة انسانية كبيرة، هناك العديد من المرضى فقدوا حياتهم نتيجة هذا الإغلاق، احصائيات وزارة الصحة تتحدث عن ما يقارب 95 ألف مريض فقدوا حياتهم نتيجة اغلاق مطار صنعاء الدولي، كما تتحدث الاحصائيات عن ما يقارب 480 ألف مريض بحاجة ماسة الى السفر.

وعلى الرغم من النداءات المتكررة والوقفات الاحتجاجية التي طالبت منظمة الطيران المدني والمنظمات الأممية بضرورة الاسراع في فتح المطار لما ترتب عليه من معاناة انسانية وخسائر مادية طالت هذا القطاع الحيوي قدرت بأكثر من 150 مليون دولار، غير أن تلك المنظمات وكالعادة اكتفت بصمتها أمام هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.

وقال وكيل هيئة الطيران المدني والارصاد رائد طالب، لقناة العالم: ندعو كل المنظمات والاتحادات والجهات العاملة في مجال الطيران المدني او في الجانب الانساني الى اتخاذ موقف صارم تجاه هذا التحالف بإعتباره جريمة حرب ضد الانسانية بكل المقاييس.

المعاناة الإنسانية المتفاقمة على جميع المستويات شملت فقدان بعض الطلاب لمنحهم الدراسية وخسارة الكثير من المستثمرين لتجارتهم.

ويرى اليمنيون أن ملف فتح مطار صنعاء الدولي لا بد أن يدرج في مقدمة القضايا المطروحة في أي مفاوضات مرتقبة في المستقبل، كونه يعد من الملفات الشائكة والتي تحمل أبعادا إنسانية بحتة لايمكن تأجيلها.