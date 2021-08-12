القوات التركية تستهدف بالقذائف مدرستين في تل تمر بريف الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لسانا أن القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها اعتدوا اليوم بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة والصاروخية على مدرستي الكوزلية وتل الورد بريف تل تمر شمال غرب الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بالمدرستين وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي.

وفي مدينة راس العين المحتلة أكدت مصادر أهلية أن “اقتتالاً نشب قرب دوار البريد بين إرهابيين من (فرقة الحمزات) و(الشرطة المدنية) التابعة لما يسمى المجلس المحلي في المدينة ما تسبب بإصابات بين الإرهابيين من الطرفين”.

وتستهدف القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها بشكل متكرر مناطق وقرى في أرياف حلب والحسكة والرقة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة ناهيك عن الاشتباكات التي تنشب بين مجموعات الإرهابيين نتيجة الخلافات على تقاسم المسروقات والسيطرة على طرقات التهريب والمعابر غير الشرعية.