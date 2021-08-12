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وصول دفعة جديدة من لقاح سينوفارم للعراق

وصول دفعة جديدة من لقاح سينوفارم للعراق
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحةوالبيئة العراقية ، اليوم الخميس،عن وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان لها ، إنه "وصلت اليوم طائرة من دولة الصين محملة بوجبة من اللقاحات (500 ألف جرعة ) وهي الشحنة الثالثة المقدمة من الصين دعماً للعراق لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت "تم تسلُّم الشحنة بحضور القائم بالأعمال الصيني جيان فانغنينغ والوفد المرافق له ومدير عام كيماديا علي البلداوي ومعاونه والمختصين في كيماديا وفريق إعلام الوزارة وبحضور مجموعة من وسائل الإعلام".
وثمنت الوزارة جهود الصين الصديقة وجميع الدول والجهات التي تقدم الدعم لوزارة الصحة وملاكاتها لتجاوز أزمة جائحة كورونا".

وأكد البلداوي ، وفقاً للبيان، أن "وزارة الصحة تعاقدت مع الصين لإرسال مليوني جرعة من اللقاحات، ومجموع اللقاحات التي ستصل للعراق 48 مليون جرعة منها من سينوفارم وفايزر ولقاحات مقدمة من تحالف كاڤي لمواجهة الجائحة".

وأشار البلداوي الى أنه "تم توزيع الصناديق بين أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى نقاط التلقيح المحددة في محافظات العراق كافة ومن ضمنها اقليم كردستان والنازحون والقوات الأمنية".

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