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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-08-2021

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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