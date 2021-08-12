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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: دخول 4 سيارات عسكرية أمريكية إلى سجن الصناعة الذي يضم عناصر من "داعش" في الحسكة السورية
مراسل العالم:تحليق لحوامتين للاحتلال الامريكي في اجواء مدينة الحسكة في سورية وانباء عن عصيان لعناصر داعش داخل سجن الثانوية الصناعية
أ ف ب: طالبان تستولي على مدينة هرات في أفغانستان
المصادر: الاتفاق يقضي كذلك بخروج المسلحين الرافضين لعملية التسوية مع الدولة السورية وفي حال فشل تطبيق الاتفاق يتم اللجوء للحل العسكري
المصادر: الاتفاق يقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف ووقف إطلاق النار ووضع نقاط للجيش السوري داخل أحياء درعا البلد
مصادر لقناة العالم: الضامن الروسي يقدم مقترحا لتنفيذ اتفاق درعا البلد واللجنة الأمنية توافق على الاتفاق لجوءا للحل السلمي وحقناً لدماء السوريين
مراسل العالم في لبنان: بعض القوى السياسية دعت لقطع الطرقات اعتراضا على قرار المصرف المركزي
مراسل العالم في لبنان: القوى السياسية حذرت من قرار المصرف المركزي
مصرف لبنان المركزي يعلن رفع الدعم عن أسعار المحروقات
حسان دياب يدعو لاجتماع وزاري طارئ اثر قرار البنك المركزي رفع الدعم عن المحروقات
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-08-2021
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الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.