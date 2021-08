كيف تحدد موقع هاتفك "سامسونغ" المفقود؟

العالم - علوم وتكنولوجيا



تأتي هواتف غالاكسي بميزة مدمجة تسمى Find My Mobile تتيح لك تحديد موقع الهاتف المفقود.



ولإعداد الميزة اتبع الخطوات التالية:



• افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.



• ابحث عن ميزة Find My Mobile ومن ثم قم بتبديل الزر في الشاشة التالية إلى وضع التشغيل.



• اضغط على خيار Find My Mobile مرة أخرى لفتح إعداداته.



• اقرأ التعليمات ومن ثم قم بتبديل خيار إلغاء القفل عن بعد وإرسال آخر موقع. استخدام الميزة عبر الويب لتحديد موقع هاتفك



• في متصفح الويب في حاسبك انتقل إلى findmymobile.samsung.com. • قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.



• في الشاشة الرئيسية تظهر لك قائمة بأجهزة سامسونج. • اضغط على اسم الهاتف لمعرفة مكانه الحالي.



• إذا كان هاتفك مفقودًا فيمكنك تفعيل العديد من الإجراءات بما في ذلك قفله أو مسح البيانات عن بعد.



استخدام خدمة جوجل لتحديد موقع الهاتف



بالإضافة إلى خدمة Find My Mobile من سامسونج يمكنك أيضًا الاستفادة من خدمة جوجل التي تسمى العثور على جهازي للعثور على هاتفك عبر الويب. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:



• افتح متصفح الويب في حاسبك ومن ثم انتقل إلى صفحة نشاطي عبر هذا الرابط.



• في الجهة اليمنى من الشاشة اضغط على رابط الأمان.



• قم بالتمرير للأسفل للوصول إلى قسم أجهزتك ومن ثم اضغط على رابط البحث عن جهاز مفقود.



• اضغط على اسم الهاتف الذي فقدته.



• في الشاشة التي تظهر لك اضغط على خيار تشغيل الصوت إذا كنت متأكدا من أن جهازك بالقرب منك.



• إذا كنت متأكدا من أن هاتفك ليس بالقرب منك فإن بإمكانك الضغط على خيار تأمين الجهاز من أجل قفله عن بعد.



• يمكنك أيضًا الضغط على خيار مسح الجهاز لحذف البيانات عن بعد.