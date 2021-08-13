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ممرضة تقوم بحقن محولا ملحيا بدلا من لقاح كورونا

ممرضة تقوم بحقن محولا ملحيا بدلا من لقاح كورونا
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

طلبت السلطات الألمانية من أكثر من ثمانية آلاف شخص الحصول على جرعات إضافية من لقاحات فيروس كورونا، بسبب الاشتباه في قيام ممرضة بحقن محلول ملحي بدلاً من اللقاح في كثير من الحالات.

العالم-منوعات

وتحقق الشرطة في تصرفات الممرضة في مركز تطعيم في مقاطعة فريزلاند، بالقرب من ساحل بحر الشمال , حسبما نقل موقع بي بي سي .

وفي البداية، كان يُعتقد أن ستة أشخاص فقط تلقوا محلول الملح غير المؤذي هناك في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

كانت أعمار العديد من المتضررين أكثر من 70 عامًا، وهي فئة معرضة لخطر الإصابة بالوباء.

ونقلت صحيفة محلية عن مفتش الشرطة، بيتر بير، قوله إن الممرضة البالغة من العمر 40 عامًا كانت تشارك معلومات تنتقد (لقاحات) كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتقد القيود الحكومية التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وتقول وسائل إعلام محلية إن 8.557 شخصًا قد طُلب منهم العودة لتلقي التطعيمات مرة أخرى، وحتى الآن تم تأكيد حوالي 3600 موعد جديد.

وفي أبريل/نيسان، اعترفت الممرضة بإعطاء محلول ملحي لستة أشخاص للتستر على حقيقة أنها أسقطت قنينة لقاح على الأرض.

ولكن مع الكشف عن تحقيقات الشرطة، أصبح من الواضح أن العديد من الأشخاص قد تم إعطاؤهم محلولًا ملحيًا بدلاً من لقاح فايزر/ بايونتيك.

ولا تستبعد الشرطة أن يكون هناك دافع سياسي وراء ما فعلته الممرضة، على الرغم من أن محامييها رفضوا ذلك، كما أنهم يشككون في عدد الأشخاص الذين يشتبه في أنهم تلقوا المحلول الملحي بدلا من اللقاح.

ويجري استجواب المزيد من الشهود، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي تهم في القضية.

وشهدت ألمانيا العديد من الاحتجاجات المناهضة للتطعيم ضد كورونا.

وجماعات اليمين المتطرف من بين أولئك، الذين يرفضون البيانات والاستنتاجات الرسمية حول انتشار كوفيد-19 في ألمانيا.

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