السلطات الجزائرية تتّهم «مجرمين» بافتعال الحرائق

العالم _ افريقيا

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس عن عبد الرحمن قوله: «على الشعب الجزائري أن يطمئن، فالعدالة ستحاسب كل شخص اقترف جرماً في حق الجزائريين والغابات وتسبب في هذه الأفعال الإجرامية».



وأضاف أن وكالة الفضاء الجزائرية «أكدت علمياً» وجود أيْدٍ إجرامية تسببت في هذه الحرائق وما وقع من كارثة.



ووصل عبد الرحمن، اليوم إلى ولاية تيزي وزو، برفقة كل من وزراء الداخلية، كمال بلجود، والصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، والتضامن، كوثر كريكو، للوقوف على حجم الخسائر التي خلّفتها الحرائق وتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا.



وأكد عبد الرحمن أن عملية جرد الخسائر والمتضررين «ستبدأ اليوم» دون انتظار إطفاء جميع الحرائق، موضحاً أن التعويضات ستكون في أقرب وقت، وأن رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، قرّر تخصيص موازنة خاصة وبرنامج استعجالي خاص بالمناطق المتضررة.



وقد أفادت وسائل إعلام محلية، أمس، عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة في الجزائر لتصل إلى 46 درجة مئوية.



وتشهد الجزائر موجة حارة، حيث اجتاحت الحرائق 17 ولاية جزائرية، ليتم تسجيل أكثر من 100 حريق، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الثلاثاء.



من جهته، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحداد لمدة 3 أيام بعد مقتل العشرات جراء الحرائق المستعرة.