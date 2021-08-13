الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال 14 مسؤولا تونسيا في قضية فساد

اعتقال 14 مسؤولا تونسيا في قضية فساد
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن القضاء التونسي اعتقال 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد، كما توعد الرئيس التونسي قيس سعيّد بتطهير البلاد من "البعض" من دون تسميتهم، في حين أعلنت حركة النهضة التونسية تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.

العالم - تونس

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية التونسية محسن دالي الخميس إن السلطات اعتقلت 14 مسؤولا للاشتباه بضلوعهم في قضية فساد بقطاع الفوسفات.

وأضاف أن من بين المشتبه فيهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة و6 مديرين.

وكان الرئيس التونسي سعيّد تعهد بالتصدي للكسب غير المشروع، وقال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد بقطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

وفي أحدث تصريحات سعيّد، قال إن "بعض الكوارث طبيعية منها المياه والحرائق والأمراض مثل الجائحة (كورونا)، وبعضها الآخر مفتعل بل يرقى إلى درجة الجريمة".

وأضاف الرئيس التونسي -في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث- أن "البعض يريد إحراق الغابات والحقول، وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية لأنهم يريدون التنكيل بالشعب".

ومنذ أيام، تشهد تونس حرائق في غاباتها، خاصة في محافظات بنزرت (شمال) وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب)، أتت على مئات الهكتارات (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من غابات الصنوبر والفرنان.

كما توعد سعيّد البعض -من دون أن يسميهم- بالتطهير عبر القانون والنبذ في قنوات تصريف المياه، على حد تعبيره.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الغنوشي: ديمقراطية تونس الوليدة في خطر شديد

مكالمة هاتفية بين محمود عباس وقيس سعيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

بريطانيا وشغف الإستعمار..المهرة اليمنية وجهتها الجديدة

نائب الرئيس الايراني يدعو الى تعبئة كافة الطاقات لمواجهة كورونا

شاهد: الحكومة السورية تبدأ بإعادة إعمار الجسور في دير الزور بمساعدة الحلفاء

دلالات تصاعد وتيرة التطبيع بين إسرائيل و المغرب

اعتقال 14 مسؤولا تونسيا في قضية فساد