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اللواء سلامي: جميع المنافذ الحدودية الشرقية تخضع للسيطرة

اللواء سلامي: جميع المنافذ الحدودية الشرقية تخضع للسيطرة
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ، إن جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية في شرق البلاد تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة.

العالم - ايران

وأضاف اللواء حسين سلامي، في تصريح للصحفيين في الإشارة إلى يقظة واستعداد القوات المسلحة على الحدود الشرقية للبلاد ، مؤكدا أن الأمن مستتب تماماً في جميع المناطق الحدودية كما تنتشر القوات المسلحة في المناطق الحدودية الشرقية بكامل الاستعداد واليقظة.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية في شرق البلاد تخضع لإشراف القوات المسلحة.

وشدد: لاينبغي الشعور بالقلق مطلقا، لأن نطاق مراقبتنا يتجاوز المناطق الحدودية ونحن نراقب ونرصد بدقة جميع التطورات الجارية في بلد الجوار.

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