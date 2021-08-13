إطلاق سراح اللواء السعودي 'منصور بن سلطان التركي'

العالم - السعودية

وقال حساب العهد الجديد في تغريدة رصدها الموقع أن اللواء منصور التركي الذي كان معتقلاً، أُطلق سراحه بتسوية مالية.

وأضاف العهد الجديد: "طلبوا منه دفع 200 مليون ريال في البداية، ولكنه أصرّ أنه لا يملك هذا المبلغ، وبعد الاطلاع على حساباته البنكية اتفقوا معه على 100 مليون، ثم أطلقوا سراحه بهذا المبلغ."

وكان حساب "العهد الجديد" الشهير بتويتر قد كشف في مايو الماضي عن مكان اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي.

وقال الحساب حينها أنّ "اللواء منصور بن سلطان التركي حالياً في سجن الملز بالرياض، وقد تفاقمت مشاكل الكلى لديه إلى فشل كلوي نتيجة الإهمال الصحي الذي يعاني منه".

وكان "العهد الجديد" قد كشف قبلها بيومين عن اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي، عضو مجلس الشورى الحالي، والمتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم فيها.

وأوضح "العهد الجديد" في تغريدته أن سبب اعتقال اللواء منصور بن سلطان التركي أنه من رجال العهد القديم.

یذكر أن اللواء منصور بن سلطان التركي هو عضو مجلس الشورى السعودي منذ أكتوبر "تشرين الأول" 2020، كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في المجلس ذاته منذ 16 نوفمبر "تشرين الثاني" 2020.

وتولى العديد من المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وتشمل " مدير عام الشؤون الإعلامية بين ديسمبر 2017 وفبراير 2020، والمتحدث الأمني باسم الوزارة بين "2004 و2020"، وقائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم بين 1994 و2004، ومدير أمن الحج والعمرة في مديرية الأمن العام عام 1994، ومدير شعبة التخطيط والدراسات في الإدارة العامة للمرور بين 1979 و 1993.