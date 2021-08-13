قتلى وجرحى للجيش المصري بانفجار آلية في رفح الجديدة

العالم- مصر

وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، فجّر آلية عسكرية تابعة للجيش المصري قرب مدينة رفح الجديدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل كامل ومقتل وإصابة من كان فيها.

وفي وقت لاحق، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم، وأعلن استهدافه لقوة عسكرية قرب رفح الجديدة.

ويضاف هجوم يوم الخميس إلى سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الجيش المصري المنتشرة في محيط مدينة رفح الجديدة كان أبرزها مقتل عميد أركان حرب محمد عبد المتجلي قبل يومين.