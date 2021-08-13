آه يا أرض كربلاء

العالم - اسلاميات
عبرات شعرية حسينية
(١)
قتلوا رسولَ اللهِ في سبطِ الهُدى
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ياعينُ جودي بالدموعِ وجدِّدي
حُزناً على آلِ النبيِّ محمدِ
في يومِ عاشوراءَ سِيموا مِحنَـةً
أدمتْ قلوبَ المسلمينَ العُبَّـدِ
وهُمُ وصيةُ أحمدٍ وقرابَةٌ
طلبَ النبيُّ وِصـالَها بِتَـودُّدِ
أجـراً لـهُ فلقد هدانا للنُـهى
لولا رسولُ اللهِ لا لم نَعبُـدِ
قتلوا رسولَ اللهِ في سبطِ الهُدى
مَنْ كانَ منهُ محمدٌ في المَقصَدِ
مِني حسينٌ واْنا مِنهُ أرُومَـةً
نعُمتْ اُصولُ الأطهرينَ الزُهَّـدِ
يا ويلتا قُتِـلَ الحسينُ بكربلا
وهو الإمامُ البَـرُّ خيـرُ مُوحِّـدِ
حصرُوهُ عطشاناَ بأرضِ سِقايةٍ
حيثُ الفـراتُ يمُـدُّها بالموردِ
لكنَّ أهلَ الجـهلِ رامُوا ثأرَ مَنْ
هلكُوا على الكُـفرِ المبينِ المُحقَدِ
فهُمُو مواريثُ الضغائنِ والعَـمى
وبَنـو رسولِ اللهِ إرثُ السُجَّـدِ
أفـنَوهُمُ يومَ الكريهةِ عِتـرةً
ما مثلُهم في العالمينَ وهم صَدِ
قطعوهُموُ إرَبـاً اُذيقـوا قَـتْـلَةً
تبكي لها عينُ الشريفِ الأصيدِ
قتلوا شبيهَ محمدٍ بجمـالهِ
وخصالِه وكلامِهِ في المُـجَّدِ
حرقُوا به قلبَ الحسين قساوَةً
إذ أبرحُوهُ بكلِّ طعـنٍ مُجهِـدِ
لم ينظُروا فيهِ النبيَّ محمداً
بل قطّعُوهُ وفَخرُهُ لم يُحمَدِ
فعلى عليِّ بنِ الحسينِ مدامعي
حَـرَّى ويا لِمصيبةٍ لم تَخمُـدِ
وسقَـوا رضيعاً للحسينِ بسَهمِهِم
شُلّتْ يدا الرّامي الحقُودِ المعتدِي
ما كانَ أقسى قلبُ جيشِ عـدُوِّهِ
لو أنَّ صخراً رامَ ماءً لافتُدِي
عجباً وهذا بُرعمٌ من أحمدٍ
يُسقى بسهمِ الحتفِ معصُومَ اليَدِ
صلَّى عليه اللهُ طفلاً زاكيِاً
رُضِـعَ الشهادةَ وهو طُـهرُ المحتَدِ
وا حُزنَ نفسي في بناتِ المصطفى
يَلقَيْن كربَ السَبيِ وَسطَ تشرُّدِ
ولقد رُزِئنَ بعادياتٍ جمّـةٍ
في كربلاءِ القاتلينَ حِمىً فُدِي
حُزني على اُمِّ المصائبِ زينبٍ
نظرتْ قرابيناً مَضتْ بِتعَـبُّـدِ
صرعى جُيوشٍ أسلمتْ بمحمدٍ
وحفيـدُهُ فوق الثرى لم يُلْـحَدِ
ولقد سقاهُ المجرمونَ بواتراً
والجيشُ بين مُفاخرٍ ومُعربـِدِ
ما استُشهدتْ في كربلاء قتيلةً
لكنّـها انهَـدَّتْ لهولِ المشهَـدِ
وتشمُّ جثمانَ الحسينْ مجَندلاً
حبّاً بِنبراسٍ شذا في المـولِدِ
من طيبِ فاطمةَ البتولِ وحيدرٍ
ودمِ الشهادةِ والفِـدا بالأجـوَدِ
فحسينُ ضحّى بالبنينِ وإخـوَةٍ
غُذُّوا صَفا التوحيدِ في بيتٍ هُـدِي
وهو ابنُ بنتِ المصطفى وحبيبُهُ
ودليـلُ آياتِ الكتابِ المُـرشِدِ
في كربلاءَ تضرَّجُوا بدمائِهم
وغدتْ مصارِعهُمْ مَشاعلَ لِلغَـد
(٢)
آهُ یا أرضَ كربلاءَ
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أجدبَ الدهرُ يومَ كربٍ وبيلِ
في طُفوفٍ ضنَّتْ بماءِ الغليلِ
هو كربٌ عدى على الدينِ طُرّاً
واستباحَ الحسينَ يوم َ النُكولِ
وهو سبطُ النبيِّ طُـهْرٌ شريفٌ
وشريكُ القرآنِ هادي السبيلِ
ثارَ بالحقِّ مرشداً ودليلاً
ضذَّ حُـكمٍ لا يستقيمُ غليلِ
آهِ يا أرضَ كربلاءَ طغا البغـ
ـيُ بليلٍ داجي السوادِ ثقيلِ
طالَ حُزنُ الاُلى كِراماً عِظاماً
باضطهادٍ ومجرياتٍ مَهُولِ
فعلى مصرعِ الحُسينِ دموعٌ
سائلاتٌ حرّى بكلِّ مَسِيلِ
يا سَليلَ الطُّهرَينِ خيرَ إمامٍ
حلَّ في قلبِ كلِّ حُرٍّ أصيلٍ
قد نهجتَ الجهادَ دربَ صلاحٍ
فسلكنا لحرب باغٍ جهولِ
مُذ حَيِينا نذوقُ طعمَ البلايا
ذنبُنا حُبُّنا لآلِ الرسولِ
حزنُنا دائمٌ وإنْ لامَ وغدٌ
وابتغانا بالذبحِ والتقتيلِ
فمتى ينجلي الظلامُ بصبحٍ
يزدهي باللِّقا المُغيثِ الجميلِ
يا بن طه الأمينِ وابنَ عليٍّ
وحبيبَ الزهرا المصونِ البتولِ
يومُ عاشورَ سوف يبقى مناراً
وسيبقى للحقِّ خيرَ دليلِ
فسلام عليكَ جُرحُكَ أحيا
خيرَ دينٍ بعد الونى والخمولِ
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(٣)
منَعُوهُمُ المَاءَ الفُرَاتَ فظاظةً
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عادتْ إلينا كربلاءُ مِدادا
فالعينُ تهتِفُ بالدُّموعِ حِدادا
عادَ الحسينُ مُضمّخاً بدمائهِ
يستنصِرُ المتحفِّزينَ رَشادا
ويَقولُ : أينَ الناصرُونَ حقيقةً
بل أين مَنْ يحمي الذِّمارَ جِهادا
يَحمي ثغورَ الدينِ من أعدائهِ
ويصُونُ مِيراثاً غدا إفرادا
يروي المودَّةَ بالفِداءِ وِقايةً
كي لا يَعيثَ الظالمون فسادا
جاءَ المحرَّمُ بالعزاءِ مصائباً
نزلَتْ بآلِ محمدٍ أَحقادا
حيثُ الحَسينُ وآلُهُ وصِحابُهُ
في كربلاءَ تقتَّلُوا أَمجادا
وجُيوشُ أعداءِ الرسالةِ سُؤلُهُمْ
ثاراتُ كُفّارٍ قَضَوا أَفنادَا
قد أنكروا الدينَ الحنيفَ ونَبعَهُ
وعَدَوا على آلِ النبيِّ شِدادا
منَعُوهُمُ المَاءَ الفُرَاتَ فظاظةً
وقَساوَةً قد فطَّرَتْ أكبادَا
وبناتُ طهَ في الخِباءِ ذواعِرٌ
ويَصِحْنَ أينَ محمدٌ إنجادا
أينَ البتولُ واينَ حيدرةُ الحمى
اين الذين بحِصنهِم نتفادى
للهِ نَشكُو اُمَّةً غدرَتْ بنا
وتجهالَتْ مَعروفَنا أَضدادا
أوَ مثلُ زينبَ تستغيثُ مرُوعَةً
وهي المَصُونُ فحُوصِرَتْ أَجنادا
أوَ مثلُ زينِ العابدينَ مُكابِدٌ
وهو المؤمَّلُ قائداً سَجّادا
أوَ مثلُ سبطِ مُحمدٍ يَرِدُ الرَّدى
عطشانَ وهو يقارِعُ الأوغادا
واحسرتاهُ على قُرابةِ أحمدٍ
نُحِرُوا ولم تُرْعَ المودَّةُ زادا
في يومِ عاشوراءَ ماتُوا شُهَّدَاً
بكتِ السَّماءُ عليهِمُ أسيادا
بدأتْ مَصائبُ آلِ بيتِ محمدٍ
مِنْ يومِ أنْ تُرِكَ الوَصيُّ عِنادا
فتلاقَفَ الحُكْمَ العُصاةُ تجَنِّياً
يا بئسَ مَنْ منعَ السُّراةَ وِدادا
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بقلم الكاتب والاعلامي
حميد حلمي البغدادي