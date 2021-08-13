الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الحصار الإسرائيلي يحطم احلام شباب غزة

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

في ذكرى اليوم العالمي للشباب التقت مراسلة العالم في قطاع غزة عددا من الشباب وسلطت الضوء على معاناتهم في ظل الحصار المتواصل لأكثر من خمسة عشر عاما وحرمانهم من فرص العمل المناسبة رغم الشهادات العلمية التي حصلوا عليها، الامر الذي دفع معظمهم باتجاه توفير فرص عمل متواضعة تمكنهم من العيش بكرامة.

العالم - مراسلون

بينما يحتفي العالم بيوم الشباب تغرق أحلام شباب غزة في عتمة الحصار فقطاع غزة المحاصر منذ ١٥ عاما يعد الأكثر تعلما في العالم والأكثر بطالة في نفس الوقت حيث تصل نسبتها بين حملة شهادات البكالوريوس الى ٧٠% بينما حملة الدبلوم ٨٠ %.


سعيد لولو تخرج من كلية وبعد بحث متواصل عن فرصة عمل وجد ضالته في كشك صغير لبيع الشاي والقهوة للمارة.


اما انس ابو عاصي فبعد ان تفوق في دراسة الشريعة والقانون صدم بشريعة الغاب في هذا العالم الظالم الذي يصمت على حصار الفلسطينيين في غزة.

شباب غزة ناضلوا وضحوا كثيرا ولازالوا يراهنون على قدرتهم على الصمود.

سنوات من الشقاء بين الكليات واستنزاف مادي لجيوب الاهالي اينما وليت وجهك في غزة تجد شباباً قد تعلموا وتفوقوا لكن الحصار اختزل احلامهم في عمل كهذا بالكاد يوفر لقمة العيش.

روابط ذات صلة

الفصائل الفلسطينية تدرس التصعيد الشعبي ضد الاحتلال

حماس: لم نستهدف بالعدوان الأخير سوى أهداف الاحتلال العسكرية

حماس تعقب على تقرير "هيومان رايتس ووتش" بشأن العدوان الأخير على غزة

هذا ما قالته واشنطن حول دور مصر بشان ليبيا وسد النهضة وغزة

ماذا يفهم من الأحكام السعودية الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الصين ترفض تحقيق جديد حول مصدر تفشي كورونا

شاهد.. الحصار الإسرائيلي يحطم احلام شباب غزة

157رخصة مشاريع طاقات متجددة لمديرية الكهرباء والاستثمار الخاص في سوريا

'الناتو' يعقد اجتماعا طارئا بشأن أفغانستان

منتخب سورية لكرة السلة يتقدم عشرة مراكز في التصنيف العالمي

الفصائل الفلسطينية تدرس التصعيد الشعبي ضد الاحتلال