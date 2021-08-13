السودان يخصص لتركيا 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية

العالم ـ السودان

وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال مشاركة أوقطاي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في "اجتماع تشاوري مصغر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك"، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في أنقرة..

من جانبه، أعرب البرهان عن ثقته بإمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريبا، موجها الشكر للدعم التركي لبلاده في العديد من المجالات.

وأشار البرهان إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى المكانة التي يستحقها بين دول العالم المتقدم.

يأتي ذلك، على خلفية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين تركيا والسودان أمس الخميس، في عدد من المجالات والقطاعات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكول بين وزارتي الخارجية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مالي واقتصادي بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان.

وكذلك تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية بين حكومتي البلدين.

فيما وقعت وكالة الأناضول التركية مع وكالة الأنباء السودانية "سونا" اتفاقا لتجديد التعاون بينهما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل، أمس الخميس، البرهان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وجهها أردوغان للبرهان في نيسان/أبريل الماضي خلال اتصال هاتفي، لبحث مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.